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Век дальней авиации: летчики рассказали о мощи «небесного щита» России

Василиса Морозова
Алексей Алексеев
22:36 23.12.2019
В чем сила дальней авиации России, и почему ее называют «длинной рукой» верховного главнокомандующего, рассказали легендарные летчики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Летчики дальней авиации могли бы запросто преподавать географию. Атлантический и Тихий океаны, туманный Альбион и Карибские острова - все это они видели в иллюминаторе бомбардировщика. Российские «стратеги» обозначают российское присутствие по всему миру.

Ту-95, по классификации НАТО «Медведь», остается самым быстрым турбовинтовым бомбардировщиком в мире. Его 50-метровый размах крыльев и мощные двигатели позволяют летать на огромные расстояния и нести крылатые ядерные ракеты, поражая цели и оставаясь вне зоны действия ПВО.

«Медведи» и Ту-160 «Белые лебеди» доказали свою эффективность в Сирии, поразив не только базы боевиков, но и воображение западных военных аналитиков. Крылатые ракеты, выпущенные за тысячи километров, достигали цели с минимальным отклонением.

«Дальняя авиация является составной частью ядерной триады, которая входит в ВС РФ, это длинная и крепкая рука, выполняющая задачи в любом регионе мира», - отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

А замначальника производственно-диспетчерского отдела АО «360 АРЗ» Сергей Бондарев, ветеран дальней авиации, может вспомнить десятки историй, которые он сам называет «штурманскими байками». Особенно запомнился один из крайних полетов «за угол», так летчики называют маршрут в Атлантику вокруг Скандинавии. В нейтральных водах вблизи Норвегии должны были дозаправить Ту-95, как вдруг появился истребитель североатлантического альянса.

«В это время становится натовский истребитель между нами и не дает заправиться. Мне понравилась фраза командира: "Порублю", и газу добавил.  Тот только - раз, и свалил оттуда.  Задачу мы выполнили», - сказал Бондарев.

Всегда выполнял задачи и легендарный летчик-«дальник» Василий Решетников. Свой вековой юбилей он отмечает в один день со 105-летием дальней авиации. Герой Великой Отечественной войны прошел долгий путь от простого пилота до командующего.  Уже будучи генералом он добился от конструкторов сверхзвуковой скорости для Ту-22. Еще более напряженной была совместная работа над знаменитым «Белым лебедем».

«Я, по сути дела, переселился к Туполеву. У меня там был кабинет, была рабочая комната, я подобрал себе хорошую команду, и я ходил на работу не в штаб, а ездил к Туполеву. И машина получилась за один раз, с ходу. И вот, жива до сих пор, летает, и у нее еще будут новые возможности для продолжения жизни», - поделился Герой Советского Союза.

В 2018 году «Белые лебеди» пролетели 10 тысяч километров и посетили с дружественным визитом Венесуэлу, а в этому году наши «стратеги» приземлились на аэродроме в ЮАР, продемонстрировав такими полетами, что стратегические бомбардировщики могут решать не только боевые задачи, но и дипломатические.

Вскоре в серию запустят новейший Ту-160М2, который сохранит изящную геометрию «Белого лебедя», но будет в 2,5 раза эффективнее своего легендарного предшественника, позволив дальней авиации еще долгие годы оставаться важнейшим элементом ядерного щита России.

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