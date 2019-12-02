Корабль Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе

Три гражданских судна следуют из Красного моря в Аравийское. В Аденском заливе их сопровождают сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий», сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Для безопасности на гражданских судах находятся морские пехотинцы Балтфлота.

«Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении», - говорится в сообщении ЗВО.

Ранее в Красном море отряд кораблей Балтфлота пополнил запасы воды и топлива, провел профилактические работы и контрольные антитеррористические учения.

Десятого декабря корабли прибудут в индийский порт Мармагао для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «Индра-2019».