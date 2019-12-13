Расчеты С-400 «Триумф» отразили авиаудар «противника» в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» отразили ракетно-авиационный удар условного противника в рамках учений в Новосибирской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, предотвратили атаку средств воздушного нападения условного противника на особо важные объекты», - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, условный противник хотел нанести удар с авиации по наземной инфраструктуре Новосибирской области. Дежурные радиолокационной станции «Байкал-1М» вовремя обнаружили неприятеля и отреагировали.

Расчеты «Триумфов» выполнили электронные пуски и уничтожили крылатые ракеты и авиацию «противника». В учениях были задействованы более двухсот военнослужащих и около 30 единиц техники.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.