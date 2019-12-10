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Последняя миссия: условия для «Взвода» будут особенно суровыми

Вадим Иванов
10:45 10.12.2019
В Мурманской области участники проекта должны будут ликвидировать вторгшегося в Россию условного врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава предстоит выполнить последнюю - седьмую - учебно-боевую задачу. На этот раз «Взвод» перемещается в заснеженный Алакуртти в Мурманской области.

Условия седьмой миссии будут особенно суровыми: по легенде, на территорию России вторгся условный противник, который своей мобильной артиллерией обстреливает наши войска.

«Взвод» должен скрытно пересечь линию фронта, обойти, либо ликвидировать отряды врага, а после - передать координаты его орудий для уничтожения.

На выполнение этой миссии участникам проекта отводится всего 24 часа.

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