Последняя миссия: условия для «Взвода» будут особенно суровыми

Участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава предстоит выполнить последнюю - седьмую - учебно-боевую задачу. На этот раз «Взвод» перемещается в заснеженный Алакуртти в Мурманской области.

Условия седьмой миссии будут особенно суровыми: по легенде, на территорию России вторгся условный противник, который своей мобильной артиллерией обстреливает наши войска.

«Взвод» должен скрытно пересечь линию фронта, обойти, либо ликвидировать отряды врага, а после - передать координаты его орудий для уничтожения.

На выполнение этой миссии участникам проекта отводится всего 24 часа.

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