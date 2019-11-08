Военная академия связи имени Буденного празднует вековой юбилей

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного со 100-летним юбилеем.

«От всей души поздравляю вас с 100-летием со дня основания Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного. История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны», - подчеркнул Министр обороны РФ.

Шойгу также добавил, что в этом учреждении тысячи офицеров получили высшее военное образование и внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России. По словам главы Минобороны РФ, сегодня по-прежнему в Военной академии связи имени Буденного готовят высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций.

Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что командование и личный состав и в дальнейшем будут успешно выполнять поставленные задачи, а выпускники станут надежной опорой национальной безопасности государства.