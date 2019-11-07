Атомные субмарины устроили торпедную дуэль под водой: как прошли учения в Арктике

Две атомные подлодки Северного флота - «Нижний Новгород» и «Псков» - провели тренировки в Баренцевом море. Субмарины устроили дуэль на торпедах под водой, заявил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

«В целях безопасности разница в коридорах глубин для подводных лодок составляла 50 метров», - сказал он.

Несколько дней условные противники учились искать и обнаруживать друг друга, выполнять элементы боевого маневрирования и выходить в атаку, а также отрываться от преследования, устанавливать помехи.

По словам Серги, субмарины вначале осуществили электронные пуски, а затем выполнили стрельбы практическими торпедами без боевой части.

Б-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» - многоцелевые атомные подводные лодки проекта 945А «Кондор». Первая была построена на судостроительном заводе «Красное Сормово». Оснащена современным ракетным и торпедным вооружением, отличается высокой скрытностью и может действовать на больших глубинах. Предназначена для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками. В состав экипажа входит 69 человек.

«Псков» вошла в состав Северного флота в 1993 году под названием «Окунь», но в 1995 году была переименована. Экипаж корабля составляет 65 человек.