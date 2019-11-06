Новые рекорды и новые цели: в парке «Патриот» подвели итоги АрМИ-2019 и обсудили АрМИ-2020

Армейские международные игры (АрМИ) в следующем году пройдут одновременно с военно-техническим форумом «Армия». Об этом сегодня говорилось на совещании с участием военных атташе в парке «Патриот».

Была также затронута тема итогов прошедших соревнований. Они стали рекордными и по числу участников и по количеству конкурсов. Пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32-х дисциплинах. Индия, Монголия и Узбекистан впервые принимали у себя конкурсы АрМИ.

Много нового будет и в следующих играх. Некоторые дисциплины, например Рембат и Мастера автобронетанковой техники, объединят. А в других усложнят правила.

В 2020 году решением министра обороны Сергея Шойгу Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.