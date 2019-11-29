Патриотизм в искусстве: Студии военных художников имени Грекова - 85 лет

Студии военных художников имени М. Б. Грекова исполнилось 85 лет со дня образования. Студия - это творческие мастерские, в которых работают талантливые художники разных направлений высочайшего профессионального уровня.

«Основными задачами этого уникального творческого коллектива является сохранение традиций русской реалистической живописи, а также формирование российской культурной идентичности и привлечение внимания к той важной роли, которую играет военно-патриотическое искусство в общественной жизни», - рассказали в Минобороны России.

Особенно полюбились москвичам и гостям столицы скульптурные композиции «Офицеры» и «Они сражались за Родину» на Фрунзенской набережной. Усилиями грековцев восстановлена знаменитая панорама «Бородинская битва», с их участием расписан Храм Христа Спасителя и отреставрирован Владимирский собор в Севастополе.

© Минобороны РФ

Не менее узнаваемыми стали открытая перед фасадом Министерства обороны композиция, посвященная героям Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также памятник «Героям Ладоги - дороги жизни», установленный в филиале Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга.

«Студия единственная в мире художественная организация, которая специализируется на изготовлении диорам и панорам. Также художники реставрируют и расписывают храмы», - добавили в ведомстве.

За последние десять лет специалисты Студии реализовали множество творческих социально значимых проектов. Среди них такие как: диорама «Стояние на реке Угре», установленная во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни, оформление здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной, оформление интерьеров Международного центра Министерства обороны (ОДКБ), создание комплекса скульптур и диорам для Военно-исторического музея Вооруженных сил РК в Астане (Казахстан), масштабные выставки, как в России, так и за рубежом - «Летописцы ратной славы» в художественной галерее НИИ живописи и каллиграфии НОАК в Пекине (Китай).