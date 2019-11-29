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РВСН получили 150 пусковых установок для новейших комплексов «Ярс»

Наталья Вальханская
00:20 29.11.2019
До конца 2019 года Иркутское ракетное соединение будет полностью поставлено на боевое дежурство с ракетными комплексами «Ярс».
РВСН получили 150 пусковых установок для новейших комплексов «Ярс»
© Фото: Минобороны России

Ракетные войска стратегического назначения получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс», заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.

«К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации», - сказал он.

Командующий отметил, что ежегодно РВСН получают примерно по 20 пусковых установок для новых комплексов. Каракаев подчеркнул, что до конца 2019 года Иркутское ракетное соединение будет полностью поставлено на боевое дежурство с ракетными комплексами «Ярс».

По его словам, РВСН скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы.

«Сегодня Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства», - отметил командующий.

При этом, добавил Каракаев, РСВН не будут отдавать приоритет ракетам на мобильных установках.

«РВСН имеют сбалансированную двухкомпонентную группировку, в составе которой ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования находятся примерно в равном составе. Такой подход планируется сохранить и в перспективе», - объяснил он.

Командующий заметил, что несмотря на то, что мобильность придает установкам большую живучесть, у РВСН разноплановые задачи, которые можно выполнить только при примерно равном соотношении мобильных и стационарных пусковых установок.

В будущем ядерное оружие может утратить свою сдерживающую роль и перестать быть важнейшим в обеспечении безопасности России, считает Каракаев.

«Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли», - заключил он.

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