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За ночь над акваторией Черного моря сбили 13 украинских беспилотников

Всего российские военные перехватили 15 вражеских БПЛА.
2024-12-15 08:05:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов. Отмечается, что боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Два вражеских аппарата перехватили в Белгородской и Курской областях. Остальные БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Напомним, предыдущей ночью над Россией сбили 37 дронов. Их перехватили в Брянской, Курской и Орловской областях, в Краснодарском крае и над Азовским морем.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #МО РФ #атака #удар
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