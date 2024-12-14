Экипажи Т-80 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи танков Т-80БВ «Южной» группировки войск уничтожили позиции украинских боевиков в зоне спецоперации. Огонь вели из укрытий и прямой наводкой. Видео работы танковых экипажей публикует Минобороны РФ.

«Техника чаще всего работает из закрытых огневых позиций, как артиллерия. Иногда выкатываемся и работаем прямой наводкой по противнику. Пехоту надо прикрывать. Поражаем пулеметные точки противника, снайперские лежки, позиции "птичников". Отрабатываются все цели, которые поступают», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

Танковые экипажи производят серию выстрелов, после чего оперативно меняют позицию, уходя от возможного ответного удара. В результате такой тактики поражаются цели на расстоянии до пяти километров.

Под огнем находятся пути эвакуации ВСУ и места ротации боевиков.

Также в ходе выполнения боевых задач танкисты группировки «Южная» уничтожили опорный пункт боевиков киевского режима.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.