Летчики Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в курском приграничье

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в курском приграничье.

Под прикрытием Су-35С действовали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты при нанесении авиаударов по бронетехнике украинских боевиков.

После выполнения боевой задачи экипажи истребителей благополучно вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели самолеты, дозаправили и довооружили их для повторного вылета.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.