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Летчики Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в курском приграничье

В Курской области экипажи штурмовой и бомбардировочной авиации нанесли удары по расположению украинских боевиков.
2024-12-15 06:06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в курском приграничье.

Под прикрытием Су-35С действовали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты при нанесении авиаударов по бронетехнике украинских боевиков.

После выполнения боевой задачи экипажи истребителей благополучно вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели самолеты, дозаправили и довооружили их для повторного вылета.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Курская область #су-35с #патрулирование
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