Саперы рассказали об оставленных ВСУ «сюрпризах» в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» разминируют территорию населенных пунктов в приграничных районах Курской области, оставленных боевиками ВСУ после отступления. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Метр за метром саперы проверяют территорию, находя боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся мины, блоки управления и прочие опасные элементы.

Все найденные «сюрпризы» вывозятся на специальный полигон или уничтожаются на месте.

«Здесь происходит сплошное разминирование местности. Это дороги и прилегающие к ним обочины. В то же время к нам подходят люди с просьбами. Где-то упал БПЛА, где-то нашли неразорвавшийся снаряд. Соответственно, мы выполняем и эти заявки от населения», - рассказал командир роты с позывным Глазов.

В ходе проверки был обнаружен неразорвавшийся боеприпас натовского производства. Для обеспечения безопасности мирных граждан саперы ликвидировали его на месте накладным зарядом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.