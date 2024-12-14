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Саперы рассказали об оставленных ВСУ «сюрпризах» в Курской области

Саперы группировки войск «Север» реагируют на обращения жителей Курской области, которые находят неразорвавшиеся боеприпасы у себя на участках и вблизи домов.
2024-12-14 08:31:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» разминируют территорию населенных пунктов в приграничных районах Курской области, оставленных боевиками ВСУ после отступления. Кадры боевой работы публикует Минобороны РФ.

Метр за метром саперы проверяют территорию, находя боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся мины, блоки управления и прочие опасные элементы.

Все найденные «сюрпризы» вывозятся на специальный полигон или уничтожаются на месте.

«Здесь происходит сплошное разминирование местности. Это дороги и прилегающие к ним обочины. В то же время к нам подходят люди с просьбами. Где-то упал БПЛА, где-то нашли неразорвавшийся снаряд. Соответственно, мы выполняем и эти заявки от населения», - рассказал командир роты с позывным Глазов.

В ходе проверки был обнаружен неразорвавшийся боеприпас натовского производства. Для обеспечения безопасности мирных граждан саперы ликвидировали его на месте накладным зарядом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Саперы #разминирование #НАТО #Курская область
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