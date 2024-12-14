Пять украинских беспилотников уничтожены над российскими регионами минувшим вечером. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО два БПЛА боевиков киевского режима были поражены над территорией Курской области. Еще по одному дрону сбили в небе над Белгородской и Брянской областями и один - над Черным морем.

Украина ежедневно предпринимает попытки террористических атак по российской территории, используя для этого ударные беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.