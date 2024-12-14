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Над регионами России за ночь перехватили 37 украинских БПЛА

Большинство вражеских аппаратов сбили в Краснодарском крае и Курской области.
2024-12-14 07:40:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 37 украинских беспилотников. Боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Уточняется, что по 12 дронов уничтожили в Краснодарском крае и Курской области. В Брянской области перехватили семь беспилотников, в Орловской - пять, над Азовским морем - один.

Напомним, предыдущей ночью над Россией уничтожили 13 БПЛА. Их сбили в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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