Над регионами России за ночь перехватили 37 украинских БПЛА

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 37 украинских беспилотников. Боевики для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Уточняется, что по 12 дронов уничтожили в Краснодарском крае и Курской области. В Брянской области перехватили семь беспилотников, в Орловской - пять, над Азовским морем - один.

Напомним, предыдущей ночью над Россией уничтожили 13 БПЛА. Их сбили в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.