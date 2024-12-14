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ВС РФ нанесли удар по трем складам БПЛА и живой силе ВСУ в 153 районах

Средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARIS и 60 БПЛА самолетного типа.
2024-12-14 12:44:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ поразили три склада беспилотных летательных аппаратов ВСУ и живую силу противника в 153-х районах. Об этом сообщает Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 60 беспилотников самолетного типа.

По последним данным российского оборонного ведомства, с начала проведения СВО наши бойцы уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 37 693 БПЛА, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 784 танка и других боевых бронированных машин, 1 500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 206 единиц военной автоспецтехники ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #бпла #склады #уничтожили
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