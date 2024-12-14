МО показало кадры уничтожения пикапа ВСУ дроном в Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ уничтожили пикап с боевиками ВСУ в Харьковской области. Кадры показало Минобороны России.
«Военнослужащими подразделения специального назначения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА в ночное время был выявлен пикап с боевиками ВСУ», — следует из заявления.
Группировка войск «Север» обнаружила противника ночью, когда тот двигался к своим позициям для проведения ротации. Наши бойцы, проанализировав данные, приняли решение атаковать пикап.
Операторы FPV-дронов подобрались ближе к дороге. На кадрах видно, как наш беспилотник «догоняет» ВСУ и одним ударом уничтожает их.
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