МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО показало кадры уничтожения пикапа ВСУ дроном в Харьковской области

Группировка войск «Север» обнаружила его ночью, когда тот двигался к своим позициям для проведения ротации.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 18:19:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие ВС РФ уничтожили пикап с боевиками ВСУ в Харьковской области. Кадры показало Минобороны России.

«Военнослужащими подразделения специального назначения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА в ночное время был выявлен пикап с боевиками ВСУ», — следует из заявления.

Группировка войск «Север» обнаружила противника ночью, когда тот двигался к своим позициям для проведения ротации. Наши бойцы, проанализировав данные, приняли решение атаковать пикап.

Операторы FPV-дронов подобрались ближе к дороге. На кадрах видно, как наш беспилотник «догоняет» ВСУ и одним ударом уничтожает их.

#армия #ВС РФ #беспилотник #дрон #Группировка войск Север
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 