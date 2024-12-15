Освободившие Петровку штурмовики рассказали о сопротивлении боевиков

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Петровка в Донецкой народной республики, рассказали о ходе штурма.

Действовать приходилось стремительно, чтобы не позволить противнику организовать грамотную оборону. При поддержке бронегруппы наши бойцы начали зачищать поселок с ближайшей к нему лесополосы.

«Прежде чем мы зашли в населенный пункт, по нему отработала авиация и артиллерия. Мы заскочили в Петровку, где нас встретили минометным огнем. Противник сопротивлялся, но все равно бежал. Как такового стрелкового боя мы не встретили, их позиции были почти не укреплены, вряд ли там кто-то мог выжить», - рассказал командир группы Даниил Мауер.

В населенный пункт заходили малыми группами. Штурмовики двигались от дома к дому. С воздуха наших бойцов «вели» операторы БПЛА, своевременно сообщая о перемещении противника. Мощную огневую поддержку бойцам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.

В подвалах захваченных домов, где раньше размещались боевики ВСУ, были найдены запертые мирных жители. Люди просидели в темноте несколько дней.

«В одном их подвалов обнаружили мирных жителей: два мужчины и две женщины. Они рассказали, что в подвале сидят уже несколько дней. Говорили, что украинские военнослужащие вывезли из их домов все ценные вещи. Возможности уехать у них не было, так как нет денег. Это было утром, а уже вечером они нас угощали едой. Отношения к нам было хорошее», - вспомнил командир отделения Евгений Скворцов.

В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.