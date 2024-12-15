МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Освободившие Петровку штурмовики рассказали о сопротивлении боевиков

При взятии под контроль населенного пункта Петровка в ДНР наши штурмовики освободили мирных жителей, которых боевики заперли в подвалах разрушенных домов.
2024-12-15 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Петровка в Донецкой народной республики, рассказали о ходе штурма.

Действовать приходилось стремительно, чтобы не позволить противнику организовать грамотную оборону. При поддержке бронегруппы наши бойцы начали зачищать поселок с ближайшей к нему лесополосы.

«Прежде чем мы зашли в населенный пункт, по нему отработала авиация и артиллерия. Мы заскочили в Петровку, где нас встретили минометным огнем. Противник сопротивлялся, но все равно бежал. Как такового стрелкового боя мы не встретили, их позиции были почти не укреплены, вряд ли там кто-то мог выжить», - рассказал командир группы Даниил Мауер.

В населенный пункт заходили малыми группами. Штурмовики двигались от дома к дому. С воздуха наших бойцов «вели» операторы БПЛА, своевременно сообщая о перемещении противника. Мощную огневую поддержку бойцам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.

В подвалах захваченных домов, где раньше размещались боевики ВСУ, были найдены запертые мирных жители. Люди просидели в темноте несколько дней.

«В одном их подвалов обнаружили мирных жителей: два мужчины и две женщины. Они рассказали, что в подвале сидят уже несколько дней. Говорили, что украинские военнослужащие вывезли из их домов все ценные вещи. Возможности уехать у них не было, так как нет денег. Это было утром, а уже вечером они нас угощали едой. Отношения к нам было хорошее», - вспомнил командир отделения Евгений Скворцов.

В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #штурм #ДНР #петровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 