Мотострелки ЦВО получили награды за ликвидацию паводка в Тулуне

Более двухсот военнослужащих, работавших на месте паводков в Иркутской области, получили грамоты и письма с благодарностями от командующего войсками округа, губернатора Иркутской области, главы Тулунского муниципального района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командира мотострелковой бригады полковник Олег Короткевич.

Речь идет о мотострелках 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае. Они работали в зоне подтопления в течение месяца, они убирали территорию от мусора и завалов, эвакуировали пострадавших жителей.

Также военнослужащие строили спортивные площадки, обустраивали скверы и улицы. Медики оказывали местному населению необходимую помощь, проводили вакцинацию всем желающим.

В конце июня из-за продолжительных ливней в Иркутской области вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Вода мощным потоком понеслась по улицам поселков и деревень. Были затоплены более тысячи домов и хозяйств, многие люди остались без крова.

Особенно пострадал Тулунский район, где прорвало дамбу на реке Ия. За пару часов город Тулун погрузился в воду на несколько метров. Деревянные дома буквально уплыли, многоэтажки затопило до третьего этажа. Также досталось Тайшетскому и Нижнеудинскому районам.