В Санкт-Петербурге представили «Духовные традиции русского флота»

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге прошла презентация книги «Духовные традиции русского флота». Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, книга была издана по поручению Главного командования ВМФ России под общей редакцией главкома флота адмирала Николая Евменова.

В презентации приняли участие представители Главного командования ВМФ России, музейной общественности, ветераны флота и военнослужащие срочной службы. В стенах музея их приветствовал директор учреждения Руслан Нехай, отметивший большое значение выпуска подобных изданий для воспитания молодого поколения в духе славных традиций российского воинства.

Начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский, обращаясь прежде всего к присутствовавшей в зале флотской молодежи, выразил твердую уверенность, что благодаря представленной книге традиции флота будут и дальше передаваться молодому поколению моряков, которое продолжит чтить их в частях и соединениях флота.

© Минобороны РФ

Книга продолжает серию «Традиции Российского флота», посвященную возрождению и сохранению славных многовековых традиций, торжественных церемоний и обычаев отечественного Военно-Морского Флота.

Она представляет собой серию очерков о русском флоте, который от самого своего основания был посвящен богу и волею Петра Великого, давшего флоту в качестве боевого знамени Андреевский флаг, отдан под покровительство святого апостола Андрея Первозванного.

В завершение презентации первые экземпляры книги были вручены представителям воинских частей Военно-Морского Флота, дислоцирующимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.