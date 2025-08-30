Генштаб подвел итоги весенне-летней кампании ВС РФ в зоне спецоперации. Главное

Стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит российским войскам. Объединенная группировка войск ведет безостановочное наступление практически по всей линии фронта. С марта 2025 года освобождено более 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги весеннее-летней военной кампании.

Как отметил глава Генштаба, до полного освобождения ЛНР осталось зачистить от украинских боевиков 60 квадратных километров территориии. Сейчас республика освобождена на 99,7%.

В ДНР ВС РФ контролирует 79% территории, в Запорожской области - 74%, в Херсонской области - 76%, в Сумской области создана зона безопасности - освобождено 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

В Харьковской области идут бои Волчанском и Липцовском направлениях. Купянск почти полностью блокирован, освобождена половина города. В Днепропетровской области освобождены 7 населенных пунктов. Преодолены инженерные заграждения на границе.

Каждая группировка войск выполняет поставленные задачи. Так, группировка «Север» ликвидировала вклинение противника в Курской области, сейчас бойцы создают зону безопасности в Сумской области.

Группировка «Запад» блокирует Купянск. Удалось продвинуться на 25 км на Рубцовском направлении.

Группировка «Юг» ведет бои в Северске. 98-я воздушно-десантная дивизия освободила Часов Яр, продвигается дальше к Константиновке.

Группировка «Центр» наступает на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях, блокирует Красноармейско-Димитровскую агломерацию, ведет бои в Красноармейске.

Группировка «Восток» освободила 25 населенных пунктов в ДНР, включая Камышеваху, продолжает наступление в Запорожской области. Группировка «Днепр» овладела 6 пунктами на Ореховском направлении, ведет бои за Степногорск, Малую Токмачку, Плавни.

На Краснолиманском направлении идут бои в Кировске, завершается разгром ВСУ в Серебрянском лесничестве. На Александро-Калиновском направлении завершается уничтожение окруженных подразделений ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Валерий Герасимов также сообщил о массированных ударах по военным объектам в украинском тылу. Нанесены удары по 76 важным военным объектам и предприятиям ВПК Украины, в приоритете - производства ракет и БПЛА большой дальности.

В июле-августе совместно с ФСБ уничтожены производства ракетного комплекса «Сапсан» - конструкторские бюро, цеха по производству боевых частей, систем управления, двигателей.

Нанесены удары по предприятиям в Киеве («Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс», «Самсунг-Украина»), производящим комплектующие для ракетных комплексов «Сапсан», «Гром-2» и БПЛА, а также по авиабазам Староконстантинов, Васильков, Коломыя.

Удары также были нанесены по таким объектам, как «Южмаш», «КБ им. Янгеля» (Днепропетровск), «Мотор Сич» (Запорожье), Павлоградскому химзаводу и 10 военным аэродромам.

Украинские боевики в весенне-летнюю кампанию сосредоточились на замедлении наступления ВС РФ, неся большие потери, подчеркнул Герасимов. ВСУ вынуждены перебрасывать боеспособные части между кризисными направлениями для «затыкания дыр».

Как заметил глава Генштаба, успех действий ВС РФ обеспечен своевременными поставками высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, военной техники.

Однако решающую роль сыграли солдаты и офицеры, проявившие преданность Родине, войсковое товарищество и взаимовыручку.

За мужество и героизм награждено 120,9 тыс. военнослужащих, из них свыше 101 тыс. – солдаты и сержанты. В ходе проведения спецоперации, подчеркнул Герасимов, командиры освоили новые приемы и нестандартные способы ведения боя.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.