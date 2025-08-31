ВС РФ поразили инфраструктуру порта для нужд ВСУ и прикрывающую систему NASAMS

Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах украинских боевиков и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Об этом заявили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 беспилотников.

Ранее Минобороны России показало кадры удара по опорнику ВСУ с малых высот авиационными ракетами из Су-25. Экипажи штурмовой авиации уничтожили личный состав и опорный пункт украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Центр»

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.