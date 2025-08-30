Горемыкин: набор курсантов в вузы Минобороны РФ вырос на 22%

На заседании Коллегии военного ведомства заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

«Для решения задачи модернизации системы военного образования утверждены замысел и план-график выполнения мероприятий проекта «Военное образование – на службе Отечеству», – заявил генерал армии Виктор Горемыкин.

Он сообщил, что в этом году начата подготовка по 11 новым военным специальностям, включая беспилотные летательные аппараты и робототехнические комплексы. Набор курсантов в вузы Минобороны РФ увеличен на 22% по сравнению с прошлым годом. С 1 сентября обучение начнут более 19,6 тысяч курсантов, параметры набора выполнены во всех 38 военно-учебных заведениях.

С 1 сентября стартует подготовка офицеров в новом Саратовском высшем военном училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище. Также продолжается совершенствование инфраструктуры и учебной базы вузов, утвержден адресный перечень объектов для капитального ремонта.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал военный университет имени князя Александра Невского.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.