МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин: набор курсантов в вузы Минобороны РФ вырос на 22%

В 2025 начата подготовка по 11 новым военным специальностям, включая БПЛА и робототехнические комплексы.
2025-08-30 18:47:53
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

На заседании Коллегии военного ведомства заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

«Для решения задачи модернизации системы военного образования утверждены замысел и план-график выполнения мероприятий проекта «Военное образование – на службе Отечеству», – заявил генерал армии Виктор Горемыкин.

Он сообщил, что в этом году начата подготовка по 11 новым военным специальностям, включая беспилотные летательные аппараты и робототехнические комплексы. Набор курсантов в вузы Минобороны РФ увеличен на 22% по сравнению с прошлым годом. С 1 сентября обучение начнут более 19,6 тысяч курсантов, параметры набора выполнены во всех 38 военно-учебных заведениях.

С 1 сентября стартует подготовка офицеров в новом Саратовском высшем военном училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище. Также продолжается совершенствование инфраструктуры и учебной базы вузов, утвержден адресный перечень объектов для капитального ремонта.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал военный университет имени князя Александра Невского.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Виктор Горемыкин #обучение военных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 