ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и военным аэродромам Украины

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удалось поразить 152 района сосредоточения сил противника. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2025-08-30 12:16:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах», - указали в пресс-службе Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 233 беспилотника самолетного типа. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

С начала проведения специальной военной операции российским войскам удалось уничтожить 666 самолетов, 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 24 тысяч танков и иных боевых бронированных машин. Также противник лишился 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 29 088 орудий полевой артиллерии и минометов, не менее 40 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Камышевахи в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #массированный удар
