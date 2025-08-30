Белоусов проинспектировал Военный университет имени князя Александра Невского

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года.

Главе военного ведомства доложили о создании пяти аудиторий для подготовки операторов БПЛА, двух лабораторий по обслуживанию БПЛА и 3D-печати, а также о задействовании свыше 100 единиц беспилотников, безэкипажных катеров и робототехнических комплексов. Занятия включают пилотирование, боевое применение и обслуживание техники с учетом опыта СВО.

Более 60% занятий по военно-профессиональным дисциплинам проводятся на полевой базе и учебно-тренировочном комплексе с учетом опыта спецоперации. На кафедре «Стрельбы и эксплуатации вооружения» представлено занятие по управлению огнем, а с 1 сентября 2025 года на кафедре автомобильной подготовки начнется обучение вождению мотовездеходов с элементами тактического маневрирования.

Министру показали казарменно-жилищный фонд, спортивную базу и столовую. Белоусов принял участие в церемонии приведения к Военной присяге курсантов 2025 года набора, подчеркнув их долг защищать интересы России и стать частью боевого братства. Он отметил, что понятия «долг» и «Отечество» становятся для них ценностными ориентирами.

В 2025 году в университет зачислено свыше 650 курсантов, из них около 150 – дети участников СВО и военнослужащие. С 2020 года набор по отдельным специальностям увеличился в 10 раз.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.