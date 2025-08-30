МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны РФ показало кадры освобождения Камышевахи в ДНР

ВС РФ завершили освобождение всех населенных пунктов в южной части ДНР
2025-08-30 15:35:32
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Кадры освобождения населенного пункта Камышеваха на юге ДНР показали в Минобороны РФ.

Поселок зачистили от украинских боевиков бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады. Таким образом, подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение всех населенных пунктов в южной части ДНР.

Под массированным огнем артиллерии и ударами беспилотников украинские формирования понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Над Камышевахой установлен полный контроль, а инженерно-саперные подразделения приступили к разминированию территории от взрывоопасных предметов, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #Камышеваха
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 