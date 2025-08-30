Минобороны РФ показало кадры освобождения Камышевахи в ДНР

Кадры освобождения населенного пункта Камышеваха на юге ДНР показали в Минобороны РФ.

Поселок зачистили от украинских боевиков бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады. Таким образом, подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение всех населенных пунктов в южной части ДНР.

Под массированным огнем артиллерии и ударами беспилотников украинские формирования понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Над Камышевахой установлен полный контроль, а инженерно-саперные подразделения приступили к разминированию территории от взрывоопасных предметов, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.