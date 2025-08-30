Герасимов: ВС РФ освободили 210 кв. км. Сумской области для создания буферной зоны

Под контроль российской армии перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области. ВС РФ выполняют задачу по созданию зоны безопасности после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области. Об этом заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности», - сказал он.

Валерий Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. Начальник Генштаба российских вооруженных сил также уточнил задачи на дальнейшую перспективу.

Ранее расчеты «Градов» разгромили командный пункт ВСУ в Сумской области. Операторы БПЛА обнаружили в лесном массиве замаскированный командный пункт противника и передали координаты, а артиллеристы уничтожили цель.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.