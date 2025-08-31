Теперь все населенные пункты на Южно-Донецком направлении - освобождены. Сегодня группировка войск «Восток» окончательно выбила боевиков из Камышевахи, где был последний очаг сопротивления ВСУ. Об этом сообщило наше Министерство обороны.

Камышеваха - хорошо укрепленный узел обороны, боевики здесь сидели несколько лет. Шаг за шагом российская армия подбиралась ближе. На отлично сработали наша артиллерия, авиация и операторы БПЛА. Путь пехоте расчищали, в том числе, танки Т-72.

«Ответственность у тебя идет за ту пехоту, которую ты ведешь. То есть должен доставить до точки. Не влево, не вправо, а куда сказали», - поделился механик водитель с позывным Голова.

На подходах к Камышевахе в лесопосадках остались пустые вражеские окопы. Боевики, а это в основном простые украинцы, которых киевский режим кинул на убой, отходили и прятались в самом селе, в подвалах. А огневые точки оборудовали в домах. Наши штурмовики действовали по проверенной тактике. Заезжали на мотоциклах на окраину села. Потом пешком под деревьями, прячась от вражеских дронов, заходили в каждый дом, зачищали. Их прикрывали снайперы.

Флаг в Камышевахе развернули бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии. Ранее это подразделение освободило еще несколько сел в Днепропетровской области - Запорожское, Александроград, Новогеоргиевку. Таким образом в Камышевахе враг оказался в котле.

Группировка войск «Восток» взяла под контроль трассу из Днепропетровской области, по которой враг гнал подкрепление. Вот ВСУшники пытались на машинах провести ротацию и завезти ящики с боеприпасами. Наши птички, в том числе на оптоволокне, уничтожали вражеские пикапы и квадроциклы. Проезд по дорогам был перекрыт. Ассы малой авиации сбивали вражеские гексакоптеры, поражали пункты управления БПЛА. В Камышевахе ВСУшники существовали на последнем издыхании.

Освобождение Камышевахи теперь позволят Российской армии успешно развивать наступление за границей ДНР в сторону Запорожья и Днепропетровской области. Тем самым расширяя буферную зону. Как сообщает Минобороны, за последние сутки группировка войск «Восток» поразила 4 бригады ВСУ в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 250 военнослужащих. ВСУшники остались без двух боевых бронированных машин, шести автомобилей и шести орудий полевой артиллерии. Также уничтожили вражеский склад материальных средств. Группировка войск «Восток» не сбавляет темпов, а противник отходит назад.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.