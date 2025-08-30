Строительство шести военных госпиталей завершили в 2025 году

Замминистра обороны генерал-майор Павел Фрадков доложил о ходе реорганизации военно-строительного комплекса (ВСК) на заседании Коллегии Минобороны России.

«Министром обороны РФ Андреем Белоусовым утвержден план по перезапуску военно-строительного комплекса, который реализуется в установленном порядке и находится на особом контроле», – сообщил Фрадков.

Он отметил, что для обеспечения сохранности бюджетных средств введены новые условия работы со сторонними исполнителями: обязательное финансовое обеспечение возврата авансов, страхование, поэтапная оплата с предъявлением работ.

«Для наращивания собственных мощностей организаций ВСК впервые разработаны и утверждены приказом министра обороны среднемесячные размеры оплаты труда военных строителей», – заявил Фрадков.

В 2025 году завершено строительство ряда объектов специального назначения и социальной инфраструктуры, включая шесть госпиталей. До конца года планируется завершить более тысячи зданий и сооружений.

Ранее замминистра обороны Александр Фомин доложил об увеличении скорости развертывания сил ОДКБ за счет устранения проблем с организацией воинских перевозок.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.