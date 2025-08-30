МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: ВС РФ с марта взяли под контроль более 3,5 тысячи кв. км. территории в зоне СВО

Генштаб подвел итоги весенне-летней кампании.
2025-08-30 16:00:06
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подвел итоги боевых действий в зоне проведения спецоперации за весенне-летний период.

«Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта. С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов», - сказал начальник Генштаба.

Валерий Герасимов также отметил, что российские войска успешно выполняют задачи по созданию зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Сумской и Харьковской областях.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #валерий герасимов #генштаб вс рф
