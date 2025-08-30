В Москве впервые организовали обучение операторов РЛС-ПВО

На заседании Коллегии Минобороны России замглавы ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил о совершенствовании боевой подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.

«При участии командующих группировок войск, ДОСААФ России, ЦСКА и региональных мотоклубов подготовлено более 16 тысяч специалистов», – сообщил Евкуров.

Замминистра обороны добавил, что совместно с правительством Москвы организовано обучение операторов БПЛА и FPV-дронов, а также впервые – операторов РЛС-ПВО и слаживание расчетов FPV-перехватчиков

Рабочие группы Главного управления боевой подготовки и Управления физической подготовки ВС РФ обеспечили подготовку свыше 15 тысяч военнослужащих в районах восстановления боеспособности.

Завершено строительство 3 полигонов, создано 22 учебно-тактических поля для операторов БПЛА, оборудовано 210 учебных мест для подготовки к штурмовым действиям и борьбе с БПЛА с использованием гладкоствольного оружия, а также 117 баггимотодромов, позволяющих ежемесячно готовить до 5 тысяч военнослужащих.

Ранее генерал армии Виктор Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.