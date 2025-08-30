МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: ВС России удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО

ВСУ весной-летом сосредоточили все усилия на замедлении российского наступления, отметил начальник Генштаба ВС РФ.
2025-08-30 16:04:25
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны РФ

На сегодняшний день российские войска полностью удерживают стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подвел итоги весенне-летней кампании текущего года и уточнил задачи на будущее.

ВСУ весной-летом сосредоточили все усилия на замедлении российского наступления, но несут потери, стратегическая инициатива полностью находится у российской армии.

По словам Герасимова, объединенная группировка войск продолжает наступление практически по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

В настоящее время под контролем российской армии находится 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР, 76% Херсонской областей и 74% Запорожской.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства заявил, что украинская армия в этом году потеряли более 340 тысяч военнослужащих. Он также отметил, что боевики лишились более 65 тысяч единиц различной техники.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

