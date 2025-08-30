Вооруженные силы России освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Взять под контроль Камышеваху удалось бойцам группировки войск «Восток», в зоне ответсвенности которой противник потерял свыше 250-ти военнослужащих.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится о том, что за сутки российская армия нанесла массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в ведомстве.

Также российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 233 беспилотника.

Ранее министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Первое Мая. Поселок удалось взять под контроль военнослужащим группировки войск «Центр».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.