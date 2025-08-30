МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская армия освободила Камышеваху в ДНР

Противник потерял свыше 250-ти военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2025-08-30 12:18:12
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Взять под контроль Камышеваху удалось бойцам группировки войск «Восток», в зоне ответсвенности которой противник потерял свыше 250-ти военнослужащих.

В сообщении российского оборонного ведомства также говорится о том, что за сутки российская армия нанесла массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в ведомстве.

Также российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 233 беспилотника.

Ранее министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Первое Мая. Поселок удалось взять под контроль военнослужащим группировки войск «Центр».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #МО РФ #Камышеваха
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 