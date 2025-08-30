Герасимов объявил об освобождении 99,7% территории ЛНР и 79% ДНР войсками РФ

ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», - сказал Герасимов.

По его словам, с марта 2025 года было освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Герасимов отметил и успешную работу по созданию в Сумской и Харьковской областях зон безопасности и продвижение российских войск в Днепропетровской области.

Начальник Генштаба подчеркнул, что российская армия продолжает наступление по всей линии фронта.