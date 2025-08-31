МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные музыканты дали необычный концерт для наших бойцов в блиндаже

Вокально-инструментальный ансамбль исполнил, в том числе, популярные хиты разных периодов времени.
2025-08-31 05:38:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные музыканты мотострелкового полка группировки войск «Центр» дали необычный концерт для наших бойцов в заглубленном блиндаже. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, музыканты подготовили программу, включавшую в себя популярные хиты разных лет. Уникальность выступлений заключалась в использовании таких инструментов как флейта, баян и саксофон.

«Все было на уровне. Больше всего понравилось индивидуальное исполнение на саксофоне. Настроение поднимается, бойцы отвлекаются от стресса», - поделился впечатлениями военнослужащий Виталий Кочергин.

Ранее сообщалось, что артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих артиллерийского полка группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #концерт #группировка войск «Центр» #военные музыканты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 