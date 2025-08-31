Военные музыканты дали необычный концерт для наших бойцов в блиндаже

Военные музыканты мотострелкового полка группировки войск «Центр» дали необычный концерт для наших бойцов в заглубленном блиндаже. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, музыканты подготовили программу, включавшую в себя популярные хиты разных лет. Уникальность выступлений заключалась в использовании таких инструментов как флейта, баян и саксофон.

«Все было на уровне. Больше всего понравилось индивидуальное исполнение на саксофоне. Настроение поднимается, бойцы отвлекаются от стресса», - поделился впечатлениями военнослужащий Виталий Кочергин.

Ранее сообщалось, что артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для военнослужащих артиллерийского полка группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.