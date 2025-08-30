ВС РФ ночью поразили украинские предприятия «Южмаш» и «Мотор Сич»

ВС РФ сегодня ночью нанесли результативный удар по предприятиям «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил Валерий Герасимов. Они производили двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников.

Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах: Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов.

Кроме того, 28 августа в результате удара ВС РФ в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Они специализировались на производстве комплектующих к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным БПЛА.

Ранее Герасимов сообщил о взятии под контроль 99,7% территории ЛНР и 79% ДНР российскими войсками.