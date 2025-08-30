МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ ночью поразили украинские предприятия «Южмаш» и «Мотор Сич»

На заводах производили двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников.
Константин Денисов 2025-08-30 16:05:25
© Фото: ТРК «Звезда»

ВС РФ сегодня ночью нанесли результативный удар по предприятиям «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил Валерий Герасимов. Они производили двигатели, боевые части и топливо для ракет, а также системы управления для беспилотников.

«Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов», - сказал Герасимов.

Кроме того, поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах: Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов.

Кроме того, 28 августа в результате удара ВС РФ в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина». Они специализировались на производстве комплектующих к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным БПЛА.

Ранее Герасимов сообщил о взятии под контроль 99,7% территории ЛНР и 79% ДНР российскими войсками.

#армия #ВС РФ #ВСУ #валерий герасимов #Генштаб РФ
