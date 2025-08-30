МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ВС РФ прошли интенсивную подготовку в тыловой зоне СВО

Военнослужащие группировки «Восток» отработали тактическую, медицинскую и инженерную подготовку.
2025-08-30 06:59:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие приняли участие в интенсивной подготовке на полигонах в тыловой зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что инструкторы затронули тактику, инженерную часть и медицину. Они передали военнослужащим свои знания и опыт, полученные в ходе проведения спецоперации.

«Процесс обучения идет так, что человека нужно подготовить психологически. Нужно, чтобы он понимал, что ему нужно делать. И тогда ему намного проще принимать решения в экстренных ситуациях», - рассказал инструктор с позывным Восьмой.

Отмечается, что личный состав отработал зачистку зданий, установку и обезвреживание мин, наложение жгута и давящей повязки.

Ранее сообщалось, что на одном из полигонов прошли интенсивные тренировки штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #подготовка #бойцы #тыловая зона СВО #группировка восток
