Бойцы ВС РФ прошли интенсивную подготовку в тыловой зоне СВО

Российские военнослужащие приняли участие в интенсивной подготовке на полигонах в тыловой зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что инструкторы затронули тактику, инженерную часть и медицину. Они передали военнослужащим свои знания и опыт, полученные в ходе проведения спецоперации.

«Процесс обучения идет так, что человека нужно подготовить психологически. Нужно, чтобы он понимал, что ему нужно делать. И тогда ему намного проще принимать решения в экстренных ситуациях», - рассказал инструктор с позывным Восьмой.

Отмечается, что личный состав отработал зачистку зданий, установку и обезвреживание мин, наложение жгута и давящей повязки.

Ранее сообщалось, что на одном из полигонов прошли интенсивные тренировки штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.