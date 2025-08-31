МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь в небе России уничтожили 21 украинский дрон

Из 21 сбитого беспилотника 11 пришлось на Волгоградскую область.
2025-08-31 07:49:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Двадцать один украинский беспилотник перехвачен или уничтожен этой ночью над российской территорией.

Наибольшее количество из них сбито над Волгоградской областью - 11 аппаратов. Еще восемь перехватили в Ростовской и два дрона над территориями Белгородской и Брянской областей.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских БПЛА.

Больше половины сбиты над территорией Крыма и водами Черного моря - 45 БПЛА. Над Ростовской областью и Краснодарским краем в общей сложности ликвидированы 24 дрона противника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

