За ночь в небе России уничтожили 21 украинский дрон

Двадцать один украинский беспилотник перехвачен или уничтожен этой ночью над российской территорией.

Наибольшее количество из них сбито над Волгоградской областью - 11 аппаратов. Еще восемь перехватили в Ростовской и два дрона над территориями Белгородской и Брянской областей.

Сутками ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских БПЛА.

Больше половины сбиты над территорией Крыма и водами Черного моря - 45 БПЛА. Над Ростовской областью и Краснодарским краем в общей сложности ликвидированы 24 дрона противника.

