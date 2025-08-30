МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Мста» сожгла украинских националистов и их технику в лесу

Артиллеристы уничтожили скрытые позиции противника.
2025-08-30 06:28:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ2» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил позиции ВСУ в лесополосе в зоне СВО.

Разведданные, переданные операторами беспилотного летательного аппарата «Zala», позволили артиллеристам быстро занять позицию и открыть огонь. Применив дальнобойные осколочно-фугасные снаряды, расчет подавил цель, скрывавшуюся в лесном массиве.

После выполнения задания самоходка была оперативно замаскирована и перемещена на другую позицию. Это делается для исключения ответного огня со стороны противника.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме эффективно решают различные боевые задачи. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров.

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение «Лютого», используемого для атак в глубине РФ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #МО РФ #«Мста-С-М2»
