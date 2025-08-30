МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Курской области провели «Урок мужества» с демонстрацией оружия

В рамках «Урока мужества» детям показали образцы техники и оружия, а также дали алгоритм действий в случае обнаружения взрывного устройства.
2025-08-30 05:14:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» с боевым опытом провели «Урок Мужества» в детском лагере в Курской области. Минобороны РФ показало кадры с мероприятия.

На этом уроке детям рассказали об особенностях и принципах работы различных взрывных устройств, в том числе самодельных, а также неразорвавшихся сбросов с БПЛА. Учащимся дали алгоритм действий на случай, если кто-то из них обнаружит минно-взрывное устройство.

Помимо этого, военнослужащие показали юным слушателям образцы вооружения и техники. Дети задавали вопросы и вообще с большим интересом отнеслись к выступлению бойцов. Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере.

Ранее участники СВО провели «Урок Мужества» для молодежи Курской области. Они рассказали о своих боевых буднях и ответили на вопросы детей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #дети #Курская область #урок мужества #участники СВО
