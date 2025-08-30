Замминистра обороны Фомин доложил об увеличении скорости развертывания сил ОДКБ

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин доложил о результатах международного военного сотрудничества в 2024 году на заседании Коллегии Минобороны России.

«Подписаны программы стратегического партнерства с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Вьетнамом и Лаосом», – сообщил Фомин.

Он отметил, что в рамках ОДКБ устранены проблемы с организацией воинских перевозок, что повысит оперативность развертывания сил коллективной безопасности. Советом министров обороны ОДКБ утвержден План развития военного сотрудничества до 2030 года.

Фомин подчеркнул, что практические аспекты обеспечения коллективной безопасности будут отработаны на предстоящих совместных учениях.

В текущем году с Китаем и Ираном проведено военно-морское учение «Морской пояс безопасности-2025», а также российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2025» с последующим совместным морским патрулированием. В октябре на территории Индии запланировано военное учение «Индра-2025».

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга сообщил, что создание пяти полков многоосных тяжелых колесных тягачей увеличило возможности ВС РФ по перевозке и эвакуации техники в 2,5 раза.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.