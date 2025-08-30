Число обращений военных через систему обратной связи выросло больше чем вдвое

Заместитель министра обороны и руководитель аппарата Минобороны Олег Савельев рассказал о создании системы обратной связи для военнослужащих и членов их семей.

«Эффективным инструментом стал личный кабинет, запущенный на обновленном сайте Минобороны», – сообщил Савельев.

Он пояснил, что в личном кабинете предусмотрен рубрикатор, который помогает составить обращение и направить его в соответствующий орган военного управления.

По словам замминистра, после запуска нового сайта количество обращений через личный кабинет увеличилось более чем вдвое. За три месяца с использованием рубрикатора было подано 18 тысяч обращений.

Савельев также отметил, что создана автоматизированная система, которая позволяет в удобной форме отслеживать процесс обработки обращений, включая данные об источнике, исполнителе и тематике запроса.

Ранее замминистра обороны генерал-майор Павел Фрадков доложил о ходе реорганизации военно-строительного комплекса.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.