МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число обращений военных через систему обратной связи выросло больше чем вдвое

Подавать обращения стало проще благодаря новому сайту.
2025-08-30 21:46:52
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Заместитель министра обороны и руководитель аппарата Минобороны Олег Савельев рассказал о создании системы обратной связи для военнослужащих и членов их семей.

«Эффективным инструментом стал личный кабинет, запущенный на обновленном сайте Минобороны», – сообщил Савельев.

Он пояснил, что в личном кабинете предусмотрен рубрикатор, который помогает составить обращение и направить его в соответствующий орган военного управления.

По словам замминистра, после запуска нового сайта количество обращений через личный кабинет увеличилось более чем вдвое. За три месяца с использованием рубрикатора было подано 18 тысяч обращений.

Савельев также отметил, что создана автоматизированная система, которая позволяет в удобной форме отслеживать процесс обработки обращений, включая данные об источнике, исполнителе и тематике запроса.

Ранее замминистра обороны генерал-майор Павел Фрадков доложил о ходе реорганизации военно-строительного комплекса.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #военные #сайт Минобороны #Олег Савельев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 