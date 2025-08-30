Герасимов заявил, что армия России продолжает наступление по всей линии фронта

Армия России продолжает наступление по всей линии фронта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.

«С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», - подчеркнул Герасимов.

ВС РФ наступают также в Днепропетровской области, там взято под контроль семь населенных пунктов, отметил глава Генштаба ВС РФ.

На сегодня российскими войсками освобождено от украинских боевиков 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, добавил Валерий Герасимов.

Ранее глава Генштаба ВС РФ сообщил, что под контроль российской армии перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области в рамках выполнения задачи по созданию зоны безопасности на границе с Украиной.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.