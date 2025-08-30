МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов заявил, что армия России продолжает наступление по всей линии фронта

Начальник Генштаба ВС России Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года
2025-08-30 16:03:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Армия России продолжает наступление по всей линии фронта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.

«С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», - подчеркнул Герасимов.

ВС РФ наступают также в Днепропетровской области, там взято под контроль семь населенных пунктов, отметил глава Генштаба ВС РФ.

На сегодня российскими войсками освобождено от украинских боевиков 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, добавил Валерий Герасимов.

Ранее глава Генштаба ВС РФ сообщил, что под контроль российской армии перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области в рамках выполнения задачи по созданию зоны безопасности на границе с Украиной.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #валерий герасимов #генштаб вс рф #конфликта на Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 