Экипаж Ми-28НМ поразил живую силу противника в лесистой местности

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу противника, укрывшуюся в лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Вертолет атаковал противника в зоне ответственности группировки «Север».

Отмечается, что летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, после чего вернулись на площадку вылета. По докладам наводчика, личный состав противника уничтожен.

Ранее сообщалось об уничтожении экипажем Ми-28НМ позиций противника в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.