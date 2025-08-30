«Тюлени» против «птичников»: минометчики ВС РФ ударили по боевикам у Красноармейска

Наши войска наступают в направлении Красноармейска. Бойцов прикрывают расчеты миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр».



Сверхмощный миномет вырезает особо укрепленные опорники ВСУ как скальпелем. Каждая мина бьет точно в заданный квадрат.

«Самый большой миномет, у него калибр 240. У него зона поражения 90 метров. После первой, остальные - вторая, третья, четвертая, пятая, шестая - идут уже в цель», - поделился заместитель командира взвода, командир орудия Никита Сухарев.

В одной из этих многоэтажек Красноармейска «угнездились» так называемые «птичники» - операторы дронов ВСУ. Несколько выстрелов нашего «Тюльпана» - и наши штурмовики смогли продолжить наступление.



На позиции ВСУ бойцы отправляют вот такие осколочно-фугасные мины. Их официальное название F-864, однако между собой, из-за их обтекаемой формы расчет называет их «тюленями».

Из-за особой конструкции миномета снаряд летит по очень крутой траектории и накрывает цель практически вертикально сверху, что в разы увеличивает разрушительную мощь.

«С начала СВО работаем на нем, называем его ласково тюльпанчик, цветочек. Он, когда раскладывается, похож на цветущий тюльпан. Задумка, чтоб не мешать обзору механиков, когда он едет вперед, поэтому раскладывается назад и стреляет так», - рассказал старший наводчик Руслан Морозов.

Во время боевого дежурства бойцы всегда контролируют небо. Тип вражеских птиц научились определять на слух.

«Если летит мелкий дрон, FPV-дрон, у него один звук. Если летит самолет-разведчик, у него другой звук. Не было такого, чтобы мы работали, и не прилетел дрон. Был награжден медалью Жукова за мой первый сбитый дрон», - рассказал военнослужащий Салях Абдрахимов.

Это орудие выдерживало даже сбросы гексакоптеров.

«Броня у тюльпана максимально - 30 миллиметров. В прошлом году при выезде на огневую перед работой. Баба-яга делала сбросы кумулятивными снарядами. Один снаряд попал рядом с цветком, с машиной. Второй попал вот в радиатор. После ремонта, если посмотреть внимательно, можно увидеть следы от прожога кумулятивной струи», - рассказал военнослужащий.

Заряжается «Тюльпан» с казны, при помощи механизированных устройств. Для стрельбы ствол поднимают вверх, под углом около 90 градусов.

На Красноармейском направлении российские войска выдавливают остатки украинских формирований из окрестностей недавно освобожденного Новоэкономического. Наши штурмовики наступают в направлении Сергеевки и ведут бои в Удачном. Освобождение этого поселка перережет логистику ВСУ у Красноармейска и Димитрова.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.