Госнаграды с марта 2025 года получили 120 тысяч военнослужащих

Более 120 тысяч военнослужащих в период весенне-летней кампании 2025-го были награждены госнаградами за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что свыше 101 тысячи из них - солдаты и сержанты.

Напомним, Валерий Герасимов в зоне проведения специальной военной операции подвел итоги боевых действий за весенне-летний период, а также уточнил задачи на дальнейшую перспективу.

Ранее Минобороны России показывало кадры награждения государственными и ведомственными наградами бойцов отряда БАРС-9 группировки войск «Запад». Отличившиеся российские военнослужащие получили медали «За спасение погибавших» и «За отвагу», а также ведомственные знаки отличия «Воин-доброволец»

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.