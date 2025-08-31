Дроноводы уничтожили танк боевиков в Днепропетровской области

Российские операторы беспилотников уничтожили танк украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары наносили военнослужащие группировки войск «Восток».
«В районе населенного пункта Ивановка Днепропетровской области разведчики с воздуха выявили замаскированный в лесополосе танк противника. Операторы FPV-дронов несколькими точными попаданиями нанесли удары по цели, уничтожив цель», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками украинских боевиков в районе населенного пункта Ивановка.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
