МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Булыга: возможности эвакуации техники на СВО увеличились в 2,5 раза

Заместитель министра обороны рассказал о материально-техническом обеспечении войск.
2025-08-30 19:51:29
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга доложил о модернизации системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

«Создание пяти полков многоосных тяжелых колесных тягачей увеличило возможности по перевозке и эвакуации техники в 2,5 раза», – сообщил Булыга.

Он отметил, что благодаря улучшению войскового ремонта, поставкам запчастей и повышению квалификации специалистов достигнут положительный баланс в ремонте техники. Уровень исправности вооружения и техники поддерживается на уровне не ниже 98% от списочной численности.

Проведены испытания и начато принятие на снабжение малогабаритных технических средств тыла: топливозаправщиков, мобильных кухонь, хлебопечей, полевых бань и прачечных. Введены новая полевая форма, войсковой рюкзак и система эвакуации раненых.

Впервые организована закупка дегидраторов для продления сроков хранения продовольствия и уменьшения его веса, а также доставка с использованием беспилотных систем.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил о совершенствовании боевой подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Материально-техническое обеспечение #андрей булыга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 