Булыга: возможности эвакуации техники на СВО увеличились в 2,5 раза

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга доложил о модернизации системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

«Создание пяти полков многоосных тяжелых колесных тягачей увеличило возможности по перевозке и эвакуации техники в 2,5 раза», – сообщил Булыга.

Он отметил, что благодаря улучшению войскового ремонта, поставкам запчастей и повышению квалификации специалистов достигнут положительный баланс в ремонте техники. Уровень исправности вооружения и техники поддерживается на уровне не ниже 98% от списочной численности.

Проведены испытания и начато принятие на снабжение малогабаритных технических средств тыла: топливозаправщиков, мобильных кухонь, хлебопечей, полевых бань и прачечных. Введены новая полевая форма, войсковой рюкзак и система эвакуации раненых.

Впервые организована закупка дегидраторов для продления сроков хранения продовольствия и уменьшения его веса, а также доставка с использованием беспилотных систем.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил о совершенствовании боевой подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.