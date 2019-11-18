Замминистра обороны РФ обсудил с главой Минобороны Индонезии вопросы безопасности в ЮВА
Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы безопасности и военно-политическую обстановку в Юго-Восточной Азии с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что встреча прошла на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defense & Security - 2019.
«В ходе переговоров стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в Юго-Восточной Азии, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях», - сказали в Минобороны.
Также, по данным ведомства, Фомин провел встречу с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном. В ходе переговоров подробно обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества.