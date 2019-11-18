Ми-8 нанесли удар по «противнику» в горах Киргизии: видео

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 российской объединенной военной базы «Кант», входящей в состав Центрального военного округа, дислоцированной на территории Киргизии, нанесли ракетный удар по условному неприятелю на горном полигоне «Эдельвейс».

Российские военнослужащие выполнили поиск, а после отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим легко-бронируемую технику, а также минометные позиции «врага». Вертолетчики применили неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Согласно летному заданию экипажи также выполнили посадки на горные площадки для условной высадки тактического воздушного десанта.

В учебном мероприятии были задействованы два вертолета Ми-8 и около 30 человек летного и инженерно-технического состава военной базы.

Объединенная военная российская база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.